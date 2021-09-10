إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل، الذي ينطلق غدا السبت.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي في ظل تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير الإثيوبي أنه مع تكثيف عملية بناء سد النهضة، تعمل إثيوبيا الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

وأشار إلى أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية، قائلا إن استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي من أجل محاربة الفقر في البلاد.

وزعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن سد النهضة هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا.

في وقت سابق، أكدت الحكومة السودانية أن الملء الثاني لسد النهضة الذي أقدمت عليه إثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق قانوني وتبادل للمعلومات أحدث أضراراً على السودان.

وقال وزير الرى السوداني، البروفيسور ياسر عباس، إن الأعمال التي قام بها الفريق الهندسي الفني بوزارة الري عبر تحليل صور الاقمار الصناعية قلل من الآثار الكارثية التي كانت ستحدث على السودان.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إيجاد حل لهذه الأزمة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا.

وأوضح شكري أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف.