بسبب دلتا.. مايكروسوفت تقرر استمرار العمل من المنزل لأجل غير مسمى

قررت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات إرجاء العودة إلى مكاتبها واستمرار العمل من المنزل في تصاعد حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "دلتا"، وذلك دون تاريخ محدد للعودة .



وبحسب صحيفة Financial Times فإن شركة مايكروسوفت تعتبر أولى شركات التكنولوجيا العملاقة التي قامت بإلغاء تاريخ العودة بشكل نهائي للرجوع إلى مكاتبها، حيث كانت قد قررت سابقا يوم 4 أكتوبر أول يوم للعودة، وهو الأمر الذي قامت بإلغاؤه.



وأخبرت مايكروسوفت موظفيها أنها قررت التخلى عن تحديد تاريخ محدد للعودة، "نظرًا لعدم اليقين بشأن فيروس كورونا، كوفيد-19 ، لذلك قررت عدم محاولة التنبؤ بموعد جديد لإعادة فتح مكاتبها بالكامل.



وفقا لشبكة CNBC الأمريكية فإن ساتيا نادالا الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت قال إن الشركات التي تجبر الموظفين على العودة إلى المكاتب وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "قصيرة النظر" .

وأضاف أنه يتعين على الشركات استخدام البيانات لتحديد موعد وكيفية عودة الموظفين إلى العمل ، واصفًا الشركات التي تدعي أنها وجدت إجابة بـ "قصر النظر".



وكانت أعلنت شركة فيسبوك تأجيل عودة موظفيها إلى مكاتب الشركة واستمرار العمل من المنزل حتى يناير العام القادم 2022، حيث قالت في بيان لها " إن البيانات وليست التواريخ، هي الدافع وراء نهج الشركة للعودة إلى المكتب".