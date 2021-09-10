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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى

روسيا تستدعي السفير
روسيا تستدعي السفير الأمريكي لديها

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان.

 

وقالت وسائل إعلام روسية إن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان اليوم الجمعة إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

 

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن ذلك يأتي بعد استدعاء وزارة الخارجية لسوليفان اليوم.

وأوضحت الوكالة أن السفير الأمريكي لدى وصوله إلى الوزارة رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين، ولا يزال الغموض يلف سبب استدعائه.

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في سياق آخر، دعا كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى إيران، روبرت مالي، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى التعجيل بإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماع في موسكو.

 

وحثت أمريكا وروسيا على مواصلة محادثات فيينا مع القوى الدولية لإحياء الاتفاق،  حيث أكد الجانبين الالتزام بمواصلة التعاون في صيغة فيينا مع جميع المشاركين.

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