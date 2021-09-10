عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان.

وقالت وسائل إعلام روسية إن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان اليوم الجمعة إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن ذلك يأتي بعد استدعاء وزارة الخارجية لسوليفان اليوم.

Посол США в Москве Джон Салливан в эти минуты прибыл в МИД РФ, передает наш корреспондент. Как стало известно, дипломат был вызван в российское дипведомство. Причины пока не называются.



Посол проследовал в здание министерства без комментариев.



Видео: Артем Попов/ТАСС pic.twitter.com/mXL3kDLm15 — ТАСС (@tass_agency) September 10, 2021

وأوضحت الوكالة أن السفير الأمريكي لدى وصوله إلى الوزارة رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين، ولا يزال الغموض يلف سبب استدعائه.

في سياق آخر، دعا كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى إيران، روبرت مالي، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى التعجيل بإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماع في موسكو.

وحثت أمريكا وروسيا على مواصلة محادثات فيينا مع القوى الدولية لإحياء الاتفاق، حيث أكد الجانبين الالتزام بمواصلة التعاون في صيغة فيينا مع جميع المشاركين.