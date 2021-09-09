الخارجية الروسية: التهديدات الإرهابية تطورت كثيرًا منذ الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف أن التهديدات الإرهابية قد تطورت كثيرا منذ الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001 في نيويورك. وقال سيرومولوتوف في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الخميس:"بدون أي شك، من الصعب للغاية إنكار أن تهديد الإرهاب قد تطور كثيرا على مر هذه السنين"، مشيرا إلى أنه ظهرت تحديات جديدة لا يمكن للدول أن تتجاهلها.



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "من بين هذه التحديات الجديدة، استخدام المسلحين للطائرات المسيرة في التحضير لهجمات إرهابية وتنفيذها وتكثيف أنشطة تجنيد الأنصار الجدد للجماعات الإرهابية داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون والترويج للأفكار المتطرفة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، وكذلك ظهور مصادر تمويل جديدة".



وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لمواجهة التهديد الإرهابي في جميع هذه الاتجاهات هناك تعاون متعدد الأوجه على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الدولية، حيث تعتبر روسيا أحد أهم المشاركين في هذا التعاون".