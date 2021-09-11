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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين.. تدريب مُعلمي المدارس المصرية اليابانية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أول تحرك من جامعة عين شمس على واقعة إهانة طبيب لأحد الممرضين

نفى المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، حدوث واقعة إهانة أحد الأطباء لممرض داخل مستشفيات الجامعة، وأوضح المركز إنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

 

وجاء ذلك بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد أساتذة الجامعة لأحد الممرضين.

 

تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. انتهاء المرحلة الأولى وخفض الحد الأدنى للتقدم
 

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة  تقديم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني، حتي الغد، السبت، 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في  ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

 

تنسيق الجامعات 2021 ..تعرف علي الأماكن الخالية ببنات عين شمس
 

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج جميع الشعب ، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك  https://ums.asu.edu.eg/

 

تدريب مُعلمي المدارس المصرية اليابانية على نشاط الأوريجامي.. صور
 

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن سفارة اليابان بالقاهرة، تنظم- بالتعاون مع الوزارة-، تدريبًا على نشاط الأوريجامي، لمعلمي التربية الفنية، في المدارس المصرية اليابانية EJS.
 

تربية عين شمس تقيم يوما تعريفيا للطلاب الجدد ببرامجها المعتمدة
 

افتتح الدكتور  حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس  و الدكتور صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب فاعليات الأسبوع التعريفى  بالبرامج المعتمدة الذى نظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مختلف الأقسام و اتحاد الطلاب، وذلك بحضور رؤساء الأقسام و لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 

قافلة جامعة سوهاج البيطرية تنطلق لقرية آبار الملك.. وتُعالج 560 حالة مرضية
 

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقري ومراكز المحافظة، حيث نظمت الكلية قافلتها إلى قرية آبار الملك بمركز اخميم، لتأدية مهامها ودورها الخدمي تجاه المجتمع.

 

 

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