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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حل أمثل لفقدان 12 كجم بدون مجهود.. خبير تغذية علاجية يكشف

صدى البلد

قال الدكتور خالد أحمد غزالي خبير التغذية العلاجية، أن القهوة الخضراء تُقلل السعرات الحرارية داخل جسم الإنسان وتزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير بدون بذل أي نوع من المجهود، كما أنها تلعب دورًا هامًا في ضبط ضغط الدم.


وشدد "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على ضرورة العمل على منع الوجبات السريعة خاصة وأنها تعد سريعًا وتحتوي على زيوت مهدرجة وسعرات حرارية كبيرة وهذا يزيد من معدل السمنة إلى حد كبير.

 
وتابع: خلاصة القهوة الخضراء تؤدي إلى خفض الوزن بمعدل يتراوح ما بين 8 لـ 12 كيلو بدون أي نوع من الحرمان، وبدون أي قسوة على مريض السمنة.
 

النباتات الطبيعية تقلل الشهية وتضبط ضغط الدم

 

وشدد الدكتور خالد أحمد غزالي خبير تغذية علاجية، على ضرورة العودة إلى النمط الغذائي الصحي الذي يحتوي على خضار ولحمة، مشيرًا إلى أن هناك كورسات غذائية تحتوي على نباتات طبية تقلل نسبة الكوليسترول في الدم وتخفض نسبة السكر بعد 3 أسابيع.
 

وشدد خبير تغذية علاجية، على ضرورة الحديث مع أخصائي التغذية عن الأمراض الوراثية وأي مرض يعاني منه مريض المسنة، لكي يتم وصف الكورس الغذائي المناسب لخفض الوزن. 

تغذية علاجية القهوة الخضراء خالد أحمد غزالي حرق الدهون اخبار التوك شو

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