عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

راس البر
راس البر

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بجميع المصطافين ورواد المدينة، عدم نزول البحر؛ نظرًا لارتفاع الأمواج، وشدة سحب المياه.

 

جاء ذلك عبر مكبرات الصوت التي جابت الشاطئ في رأس البر، للتنبيه على المصطافين بعدم النزول للشاطئ.

 

كما اهابت الوحدة المحلية لراس البر عبر الصفحة الرسمية لها على “فيس بوك" بالمصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ، وإدارة الشاطئ؛ حفاظًا على سلامتهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم. 

 

وأكد وليد الشهاوى نائب رئيس الوحدة المحلية برأس البر، إلى أن الوحدة المحلية حريصة على ارواح المصطافين فحذرتهم من النزول لمياة البحر .

 

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يقومون بإخلاء المياه من المصطافين باستخدام المعدات البحرية.

 وكان مصيف رأس البر قد شهد إقبالا متوسطا منذ صباح اليوم الجمعة، أغلبهم من رواد اليوم الواحد، وتعرض شاطئ البلاج إلى ارتفاع في نسبة الأمواج، وشدة الرياح، وشدة السحب؛ مما أثر على طبيعة مياه البحر.

 

اقرأايضا:

استمر ٤ ساعات.. كامل الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع العاملين بهيئة ميناء دمياط

راس البر ارتفاع الأمواج شاطئ راس البر مصطافي راس البر دمياط

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات: جميع المبادرات التي يتم تقديمها للشباب مجانية

رئيس النواب يعود إلى القاهرة عقب مشاركته فى مؤتمر رؤساء البرلمانات

ترشيحاتنا

سامى سعد: شركات المقاولات المصرية تشهد تغييرا يوميا بسبب حجم ٱعمالها

منتخب الصالات يؤدي مرانه الأول لمواجهة روسيا في مونديال ليتوانيا.. شاهد

وزير الاتصالات : توصيل الإنترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياه كريمة

مطالبة بتحقيق دولي.. بيان شديد اللهجة من واشنطن بشأن الانتهاكات الحقوقية في إثيوبيا

الكشف عن أول مركبة برمائية هجينة "Mercier" بإطلالة ساحرة.. صور

اتحاد المقاولين: 100 شركة مصرية تسعى لتصدير ٱعمالها.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

فيديو

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ