تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بجميع المصطافين ورواد المدينة، عدم نزول البحر؛ نظرًا لارتفاع الأمواج، وشدة سحب المياه.

جاء ذلك عبر مكبرات الصوت التي جابت الشاطئ في رأس البر، للتنبيه على المصطافين بعدم النزول للشاطئ.

كما اهابت الوحدة المحلية لراس البر عبر الصفحة الرسمية لها على “فيس بوك" بالمصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ، وإدارة الشاطئ؛ حفاظًا على سلامتهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وأكد وليد الشهاوى نائب رئيس الوحدة المحلية برأس البر، إلى أن الوحدة المحلية حريصة على ارواح المصطافين فحذرتهم من النزول لمياة البحر .

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يقومون بإخلاء المياه من المصطافين باستخدام المعدات البحرية.

وكان مصيف رأس البر قد شهد إقبالا متوسطا منذ صباح اليوم الجمعة، أغلبهم من رواد اليوم الواحد، وتعرض شاطئ البلاج إلى ارتفاع في نسبة الأمواج، وشدة الرياح، وشدة السحب؛ مما أثر على طبيعة مياه البحر.

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