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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر توجه رسالة لـ جورج قرداحى بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

جورج قرداحي
جورج قرداحي

هنأت الفنانة مادلين طبر الإعلامي جورج قرداحي بعد  تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام ".

 

ونشرت مادلين طبر، صورة للاعلامي جورج قرداحي وعلقت قائلة: جورج قرداحي مبروك
#جورج_قرداحي تهاني القلبيه ا.جورج قرداحي، فاكر لما سألتني نصيحتي ما اذا قبولك البطوله امام نجمهقد يقلل فرصتك في السياسه ؟وكانت نصيحتي ما كانت،،وطلعت توقعاتي ليك أقرب مما تصورت، من قلبي مبروك، خطوة مشجعه ولكن يعطوك فرصه لتنجز..الموقع صعب بدون صلاحيات مبروك..مادلين طبر".


أصدر المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

عين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الاعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته.

 

الإعلامي جورج قرداحي جورج قرداحي وزير للاعلام تهنئة الفنانة مادلين طبر رئيس الوزراء الحكومة

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