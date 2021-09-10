ريهام سعيد وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وخطفت ريهام سعيد، الانظار بإطلالتها الساحرة برفقة زوجها رجل الأعمال طارق صبرى، حيث ارتدت فستانا "أوف وايت" طويل، وقصة شعرها المميزة بعدما غيرت لونة من الأسود إلى الأشقر.



يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، فاجأت جمهورها بخبر اعتزالها المجال الإعلامى والاتجاه مرة أخرى إلى عالم التمثيل.



وكانت آخر أعمالها الفنية مشاركتها فى مسلسل "وادى الجن" بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر ورؤى شنوحة ومحسن منصور وفراس سعيد وسينثيا خليفة، من إخراج حسام الجوهرى.

