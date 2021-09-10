عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: تطوير شبكة الطرق ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي.. فيديو

شبكة الطرق
شبكة الطرق

علق النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ، على تفقد الرئيس السيسي سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

 

وأشاد “النائب إيهاب زكريا"، بشبكة الطرق التي تم تنفيذها حاليا، لافتا إلى أن أحد معوقات الاستثمار الأجنبي سوء حالة الطرق، مؤكدا أن الدولة تعمل دائما على تقديم الدعم المباشر لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال  تخفيض الضرائب وأسعار الكهرباء والمرافق.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شبكة الطرق اسهمت في  تسهيل حركة نقل البضائع وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة التجارة الدولية، وزادت من ثقة المستثمر الأجنبي.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ما يحدث على أرض مصر من مشروعات قومية هو إنقاذ وبناء دولة مستقرة مشيدا بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات ومتابعته لكل ما يجري على مدار الساعة.
 

تفاصيل متابعة الرئيس سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس السيسي وجه بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

وسيكون هذا المحور بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط علي محور القاهرة السويس.

كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتى كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع المسئولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

ترشيحاتنا

الأحد .. عزاء محمود العربي بمسجد الرحمن الرحيم في القاهرة

وفد من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية يلتقي بالمسئولين في وزارة الخارجية.. صور

وزير الإتصالات يكشف تفاصيل جديدة حول تكنولوجيا الجيل الخامس

سامى سعد: شركات المقاولات المصرية تشهد تغييرا يوميا بسبب حجم ٱعمالها

منتخب الصالات يؤدي مرانه الأول لمواجهة روسيا في مونديال ليتوانيا.. شاهد

وزير الاتصالات : توصيل الإنترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياه كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

فيديو

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ