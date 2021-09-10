أحمد فيهم يكتب: زينة

لفتة خاصة

دلفت إلى غرفتها ..

غرفتها كالمحار ، بين دفتيه جاذبية الغموض ، و رهبة المجهول ، و سحر المفاجآت ..

دائما لديها ما يبهرك ، و تملك ما يذهلك .

سمحوا لي بالدخول عليها أثناء مرضها ، قالوا لي : أن الزيارة ممنوعة ، لكنها لما علمت بوجودي طلبت منهم أن يدخلوني .

دائما أشعر بمكانتي الخاصة لديها .. تلك الملكة ؟

نعم ، تلك الملكة حفرت بداخلها وطني ، انتزعته على أعين الجميع ، كان الطريق إليها مرهقا جدا ، لكنني وصلت ..

و امتلكت جنانها .

دخلت عليها ، فإذا هي مسترخية بين النوم و اليقظة ، بين الذبول و الفتنة ، بين الأوجاع و الإغراء ..

تأوهات خافتة تصدر من بين شفتيها بأنفاس من أثير ..

التفتت إلي بعينين مسهدتين بعدما شعرت بوجودي ، ابتسمت تلك الابتسامة التي ترصدها النجوم لتشي بها للقمر .

قربت المقعد من سريرها و جلست مواجها لها ، بعدما أشارت لي بالجلوس ، آثرت الصمت في حضرتها ، كما قلت لها من قبل : لا حضور لي في حضرتك !

بادرتني بصوت خفيض مرهق : كيف أنت ؟!

هي المريضة و أنا المتعب .

هززت رأسي كأنني بخير ، عاودت ابتسامتها تطل مجددا من ثغرها ، لتنثر عبير السعادة في كياني .

♤ سألتها : هل تناولت الدواء ؟

♡ تنهدت بارتياح و أجابت : الآن فقط .. تناولته بعيناي !

♤ فهمت ما تريد ، ابتسمت و نظرت إلى عينيها ألاطفها هامسا :

و هل يكفي هذا الدواء للاستشفاء ؟

♡ ردت و الابتسامة لا تفارق وجهها القمري :

ليس سواه !

*

اعتدل في جلسته .. و عاد بذاكرته إلى الماضي ..

أكثر من عشرين عاما .. عندما التقيا لأول مرة ..

هو حبها الأزلي ..

أما هي .. المس الملائكي يعصف بوجدانه