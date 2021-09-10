لمرضى السكر والسرطان.. فوائد لا تعلمها عن الجوافة



تحتوي الجوافة على نسبة عالية من فيتامين C، أكثر بأربع اضعاف مما تحويه حصة من البرتقال، وفيتامين C هو مضاد اكسدة مقوي للمناعة يقاوم تلف الخلايا والسرطانات.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الجوافة.



هذه هي أهم فوائد الجوافة المختلفة للصحة:

1- مكافحة السكري وضبط سكر الدم

المحتوى العالي للجوافة من الألياف الغذائية قد يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، كما ووجدت بعض الدراسات أن تناول الجوافة قد يساهم في الوقاية من الاصابة بالسكري من النوع الثاني..

2- الوقاية من السرطان

إحدى الفوائد الأكثر شهرة للجوافة هو قدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية، وقد أجريت عدة دراسات في السنوات الأخيرة على تأثيرات الجوافة على سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الفم.

وتم اعتبار الجوافة مادة مضادة لتكاثر الخلايا الخبيثة، وذلك يعزى للأسباب التالية:

3- لصحة الجلد والبشرة

بفضل محتوى الجوافة من مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن، لذا فإن من فوائد الجوافة أن تناولها بانتظام يلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة الجلد والبشرة، ووقايتها المشاكل الشائعة.

لذا ستلاحظ أن الجوافة توصف لعلاج مشاكل البشرة المختلفة وتدخل في صناعة أقنعة الوجه، بسبب غناها بفيتامينات A، B، C ومضادات الأكسدة المقاومة لعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد ومشاكل الجلد الأخرى.

4- ارتفاع ضغط الدم

تحوي الجوافة ضعف كمية البوتاسيوم التي يحويها الموز الذي لطالما نصح به لتنظيم مستويات ضغط الدم وتحسين عمل عضلة القلب.

والألياف التي تحويها الجوافة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الدم ومنع ترسباته، وبالتالي الحفاظ على سيولة الدم وخفض ضغط الدم.

5- فقدان الوزن الزائد

من فوائد الجوافة المميزة قدرتها على تحفيز خسارة الوزن الزائد، فمحتواها العالي من الماء والألياف يساهم في زيادة الاحساس بالشبع وملء المعدة، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقاً.

6- مكافحة الإمساك

الجوافة هي من أكثر أنواع الفواكه غنى بمصادر الألياف الغذائية، لذا فإنها تساعد على:

تعزيز حركة الأمعاء وبيئتها.

مساعدة الجسم على الاحتفاظ بالمياه.

تعزيز عملية تنظيف الأمعاء وتعزيز عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي فهي تسهل عملية الهضم.

كل ما ذكر يجعل من فوائد الجوافة المميزة قدرتها على الوقاية من المشاكل الهضمية المختلفة وبشكل خاص الامساك.

7- لصحة الدماغ

بفضل احتواء الجوافة على كل من فيتامينات B3 و B6 فإن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتعزيز عمل الأعصاب والوظائف الإدراكية في الجسم.

وبفضل منسوب السكر في الجوافة فهي تعد مصدراً للطاقة للدماغ، وبالتالي فان تناولك للجوافة يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الدماغ والأعصاب وزيادة الإدراك والتركيز.

8- مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات

إن تناول وجبة من الجوافة يمدك بما يقارب 628٪ من الاحتياج اليومي من فيتامين C والمعروف بقدرته على محاربة الجذور الحرة وتعزيز عملية امتصاص الحديد، كما وأن الجوافة غنية بفيتامين A وحمض الفوليك.

ما ذكر يجعل للجوافة دوراً في تحسين البصر وخفض مخاطر الإصابة بالعيوب الخلقية لدى الأجنة. وتحتوي الجوافة 20% من الحصة الموصى بها يومياً من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للقلب ولضغط الدم.

كما وتحوي الجوافة معادن مثل النحاس والمنغنيز والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم، والتي تلعب دوراً مهماً في وظائف الأعصاب والمخ والأوعية الدموية.

9- فوائد أخرى

ومن فوائد الجوافة الأخرى العدية ما يلي:

تحسين صحة الغدة الدرقية.

مكافحة مرض الاسقربوط.

علاج الطحة والسعال وأعراض الزكام والانفلونزا.

تحسين صحة العيون.

علاج الإسهال وتحسين الهضم.

