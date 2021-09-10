أول تعليق من بريطانيا على الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بريطانيا تدعم لبنان، لكنه شدد على ضرورة رؤية تحرك ملموس.

وقال راب في تغريدة على تويتر إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تنفذ إصلاحات عاجلة، وتجري تحقيقا شفاقا حول انفجار مرفأ بيروت، وتعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر له العام المقبل.

The formation of a new Lebanese government must be followed by implementation of urgent reforms, a transparent conclusion of the investigation into the tragic Beirut explosion & timely elections next year. The UK supports Lebanon, but we must see concerted action. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 10, 2021

في وقت سابق، حذر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعضاء حكومته من التهاون بحق وظيفتهم، قائلا: من يريد عرقلة الحكومة سنُخرجه منها.

وقال ميقاتي إن الحكومة الجديدة لديها مهمات محدّدة ستقوم بها وهي محددة بـ4 نقاط أساسية: كيفية مواجهة "كورونا ومعالجة كل الانعكاسات المرتبطة بانفجار بيروت وتنفيذ الإصلاحات العديدة وإجراء الانتخابات النيابية بحسب موقع الكتايب اللبناني .

وأضاف "ليس هناك أي نوع من أنواع الثلث في هذه الحكومة وكل حديث عن وجود ثلث معطل أو مقنع غير صحيح".

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ السياسي، بعدما وقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.