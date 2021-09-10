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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا على الحكومة اللبنانية الجديدة

أول تعليق من بريطانيا
أول تعليق من بريطانيا على الحكومة اللبنانية الجديدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بريطانيا تدعم لبنان، لكنه شدد على ضرورة رؤية تحرك ملموس.

 

وقال راب في تغريدة على تويتر إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تنفذ إصلاحات عاجلة، وتجري تحقيقا شفاقا حول انفجار مرفأ بيروت، وتعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر له العام المقبل.

في وقت سابق، حذر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعضاء حكومته من التهاون بحق وظيفتهم، قائلا: من يريد عرقلة الحكومة سنُخرجه منها.

لبنان.. نجيب ميقاتي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء الحكومة

الإعلان عن التشكيلة الوزارية بالحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة ميقاتي

وقال ميقاتي إن الحكومة الجديدة لديها مهمات محدّدة ستقوم بها وهي محددة بـ4 نقاط أساسية: كيفية مواجهة "كورونا ومعالجة كل الانعكاسات المرتبطة بانفجار بيروت وتنفيذ الإصلاحات العديدة وإجراء الانتخابات النيابية بحسب موقع الكتايب اللبناني .

 

وأضاف "ليس هناك أي نوع من أنواع الثلث في هذه الحكومة وكل حديث عن وجود ثلث معطل أو مقنع غير صحيح".

 

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ السياسي، بعدما وقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بريطانيا الحكومة اللبنانية لبنان دومينيك راب نجيب ميقاتي

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