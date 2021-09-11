لو من مواليد 11 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج العذراء من الأبراج التي يفتقر مواليدها إلى القدرة على التعبير عن مشاعرهم؛ فهم قلقون باستمرار، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء؛ نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم، لا سيما رقم تاريخ الميلاد.

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 11 سبتمبر فإن ذلك يعنى أن لديك قدرة على التكيف مع الظروف، وتستطيع أن تراكم خبرات عديدة ومتشابكة، ولديك روح شجاعة وقوة شخصية، فقط عليك أن تتجنب التسرع فى انفعالاتك.

نصيحة الأبراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 11 سبتمبر تقول له فيها، إن هذا العام يحمل لك أجواء ضاغطة فى أحيان كثيرة، وأنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول فى مغامرات، أو أى نوع من المخاطرة، خاصة فى الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضرورى بالنسبة لك حتى آخر العام.

من جانبها كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح عن نصيحة لمواليد اليوم 11 سبتمبر مولود اليوم انطلاقة عام مميز مثمر كن جريئًا وادخل التعديل واسمح لعملك بالتقدّم واخرج الى النور وستشعر حينئذٍ باكتفاء ذاتي لا تضطر معه الى العيش بتقشّف.

هناك طاقة سلبية هذا الشهر قد تطالك من خلال استفزاز عابر، كلمة جارحة او عطل طارئ.انه عام حافل بالأحداث والتي تتطوّر معظم الاحيان لصالحك. كن جاهزًا للتحرّك واترك حقيبة السفر جاهزة

برج العذراء

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

كما أوضح خبير الأبراج محمد جيرون توقعات هذا الأسبوع لبرج العذراء ،تبدأ الاسبوع مع أجواء سلبية مهيمنة وقد تمر بفتراتٍ صعبة، إنّ الضغوط تلاحقك . تنتظرك أحداث لم تكن في الحسبان قد تشعر بالقلق وعدم الاستقرار وتحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات. يعاكسك الحظ ويعرقل بعض الاتصالات في حياتك المهنية. ابتداء من يوم 12 تتحرر من المعاكسات وتنتهي الخلافات ويبدأ الحظ الذي يساعدك على فتح قنوات جديدة مع بعض الفئات وعلى كسب الإعجاب والترويج لمواهبك وكفاءاته وايصالها الى اشخاص نافذين.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر ببعض الاستياء او بعدم الرضى وقد تعيش بعض الاوهام وتبتعد عن الواقع او تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان، او تنظر الى نجاح للزوج بعين قلقة. قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، فانتبه وكُن متيقّظًا.