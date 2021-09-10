أحمد عبدالحليم يهنئ الزمالك بسوبر أفريقيا لليد

حرص أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق على تهنئة فريق كرة اليد بنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية.

وقال عبد الحليم "فريق اليد بنادي الزمالك رجال، ونحن لا نحتاج أن نوجه لهم تهنئة بالتتويج بالسوبر لأنهم وصلوا لمرحلة أننا نعلم جيداً بأن الفريق سيفوز مهما كانت الظروف".

وأضاف : "فريق اليد يستحق التتويج بالبطولة والمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والفريق قادر على تحقيق نتائج طيبة وجيدة بالمونديال".

وأختتم تصريحاته قائلاً :" ألف مبروك لنجوم يد الزمالك الذين اعتادوا على التواجد في المقدمة، أتمنى أن نفرح معهم بالتتويج في كل المناسبات".

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.