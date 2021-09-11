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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح أساسية من فيات تورو .. ستيلانتيس تكشف عن رام 1000 |صور

بملامح اساسية من
بملامح اساسية من فيات تورو .. ستيلانتيس تكشف عن رام 1000

بعد شهور قليلة من الكشف عن فيات تورو المحسنة واصلت شركة ستيلانتيس من تالقها عبر تقديم نسختها رام 1000، والتي سوف تنطلق من خلال تحديثات جديدة على ان يتم طرحها داخل بعض الاسواق الخاصة بأمريكا الجنوبية، مع اطلالة خارجية تستد إلى حد كبير من النسخة تورو.

التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة رام 1000 و نظره عن اداء تورو 2022 

 

زودت السيارة رام 1000 بمحرك E-TROQ EVO، بسعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 128 حصانا، و 170 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، يرسل الحركة عبر منظومة الجر الامامي، بينما تأتي فيات تورو بمحرك GSE سعة 1300 سي سي تيربو.

تصميم السيارة رام 1000 بيك اب 

 

ترتكز السيارة على عجلات رياضية ذات نقشات مميزة يبلغ قياسها 16 بوصة، مدعومة بجنط معدني باللون الاسود يتخذ شكل النجمة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الشبكات الامامية المتعددة المقاطع مع علامة RAM التي تفصل بينها وبين تصميم فيات المتقارب إلى حد كبير للغاية.

كما تضم السيارة صندوق خلفي يجعلها تنتمي إلى فئة البيك اب، مع اقواس شبه دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، واقطاب ثنائية على جانبي الناحية العلوية من سقف السيارة، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مصابيح خلفية انسيابية، و عواكس اضاءة واشارة STOP.

مع مقصورة داخلية تضم مقود حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و برامج الملاحة، بالاضافة انظمة الحماية و الامان و التي تصل إلى 7 وسائد هوائية AIRBAGS، و باقة من تقنيات المكابح عالية الاداء.

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