أسعار ومواصفات بيجو 5008 موديل 2021 في السوق السعودي .. صور

تنتمي السيارة بيجو 5008 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي للسيارات عبر ثلاثة فئات من التجهيزات وهم الفئة الاولى ACTIVE و الثانية ALLURE، إلى جانب الفئة الثالثة كاملة التجهيزات GT LINE.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل السوق السعودي.

الاداء الفني للسيارة بيجو 5008 موديل 2021

تستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، يستطي أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 219 كيلومتر في الساعة.

بينما تستمد العجلات الامامية أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، ومع تلك الاماكنيات الفنية تستطيع السيارة بيجو 5008 موديل 2021 أن تنطلق من وضع الثبات ونقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.3 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة بيجو 5008 موديل 2021

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2021 بتصميم خارجي كبير الحجم، وهذا يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، حيث تأتي بنسبة طول بلغت 4.641 متر، وبعرض يقدر بـ 1.844 متر، و 1.646 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.840 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 702 لتر.

ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وشبك أمامي مطلي بالكروم، ومصابيح ضباب دائرية الشكل، وحزمة من مستشعرات الحركة، و فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، وانابيب عادم من الكروم، بالاضافة إلى باقة من وسائل المكابح المتطورة وانظمة مساعدة قائد السيارة على تحديات الطريق ضمن منظومة الحماية و الامان.

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل السوق السعودي

الفئة الاولى ACTIVE موديل 2021 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 97.500 ريال.

الفئة الثانية ALLURE موديل 2021 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 114.500 ريال.

الفئة الثالثة GT LINE موديل 2021 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 130.300 ريال.