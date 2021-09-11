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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر حاول سرقة مواطن بالإكراه وإصابته في المطرية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق،حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامه بمحاولة سرقة أحد المواطنين في المطرية، بالإكراه وإحداث إصابته.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

جاء ذلك، بعد أن تمكن رجال المباحث من ضبط مسلح لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته بالمطرية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهم علي النيابة للتحقيق .



وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بورود بلاغ من مواطن مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعى بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس حبس مسجل مسجل سرقة سرقة أحد المواطنين

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