روي : سعيد بأول ألقابي مع الزمالك.. وأشكر جميع اللاعبين

أعرب أوليفر روي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد حصد لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال روي : "سعيد بالتتويج بالبطولة الأولى لي مع نادي الزمالك، شعور رائع أن تكون أول مباراة بتحقيق بطولة وهو أمر عظيم".

وتابع: "أشكر جميع اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة ، كانوا رجال وعلى قدر المسئولية، وأمامنا بطولات كثيرة هدفنا الوصول إلى أقصى طموح بها".

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلا: "أعمل على التتويج بالبطولات مع الزمالك‎ في الفترة المقبلة".

وسيلتقي فريق يد الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.