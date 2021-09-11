مش طبع الزمالك.. تعليق عمرو أديب على فوز الأبيض بالسوبر الإفريقي في آخر ثانية

هنأ الإعلامي عمرو أديب، جمهور نادي الزمالك وكرة اليد المصرية بفوز نادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي في مباراة مثيرة حتى آخر لحظة، مؤكدا أن فريق كرة اليد بالزمالك فاز بالبطولة في آخر ثانية.

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"موضوع آخر ثانية مش طبع الزمالك، وفي آخر وقت جبنا جون، والزمالك بطل السوبر الإفريقي للمرة السابعة، والسابعة يا زمالك".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه :"أبطال كرة اليد في نادي الزمالك عملوا ماتش جميل، وكان احتفال في الملعب رائع وجميل بالبطولة"، مستدركا أن لاعبي كرة اليد للزمالك قدموا مباراة عالية وكبيرة.

وأنهى الإعلامي عمرو أديب، أنه :"بقالي مدة وكل شوية بهنئ الزمالك ودي حاجة غريبة".