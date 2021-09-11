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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خضيرة : رونالدو مغرور.. وهذا أفضل رجل قابلته في كرة القدم

صدى البلد

أشاد الألماني سامي خضيرة، نجم يوفنتوس السابق، بقدرات ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، متحدثا عن الذكريات المتعلقة بإجرائه جراحة في القلب.

وقال خضيرة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "إجراء جراحة في القلب؟ كان ذلك قبل مباراة في دوري الأبطال مباشرة، وشعرت بأمر غريب".

وأضاف: "لقد سارت التدريبات بشكل جيد، لكن دقات قلبي كانت سريعة، ولم أستطع الرؤية بشكل صحيح، وكان كل شيء مظلما لبضع ساعات.. لم أخبر الطبيب بأي شيء، ظللت أفكر في أن هذا الأمر سيمر، وأردت اللعب في مدريد.. لكن المشكلة لم تمر، لذلك اتصلت بالطبيب بعد ساعتين".

وعن أليجري، قال الدولي الألماني السابق: "أليجري أفضل رجل قابلته في عالم كرة القدم، لقد كنت أتعامل معه حتى عندما كانت لغتي الإيطالية كارثية.. لقد أصبحنا أصدقاء سريعًا، وما زلنا نتحدث عن كرة القدم والحياة والسفر والطعام ومشروبنا المفضل".


وواصل: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينسجم الفريق مع أليجري، لكنني أعتقد أنه سيحقق الانتصارات مرة أخرى، وأرى أن يوفنتوس المرشح الأول لحصد لقب الدوري".

وفيما يتعلق بكريستيانو رونالدو، أجاب: "رونالدو أفضل لاعب لعبت معه على الإطلاق.. لكنه لديه غرور كبير، كما أنه ليس الأفضل في الدفاع، وفي بعض الأحيان لا يكلف نفسه عناء الدفاع على الإطلاق".

واستدرك خضيرة: "لكن انظر إلى ما يحققه من انتصارات.. في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن يدافع 9 رجال فقط، للحفاظ على أهداف كريستيانو".

وأردف: "ديبالا؟ باولو بحاجة إلى حارس شخصي على أرض الملعب، وإلى شخص يستطيع حمايته، والسماح له بتقديم أفضل ما لديه.. لقد كان يعاني كثيرًا من الإصابات والمشاكل خارج كرة القدم، إنه بحاجة إلى أن يظل محتفظا بتركيزه ومعتنيا بجسده".

واختتم: "ديبالا لديه موهبة هائلة، لكنه من وجهة نظري يضع الكثير من الضغط على نفسه، ويعتقد أن عليه أن يفعل كل شيء، حيث يجب أن يمرر ويخلق الفرص ويكون قائدًا.. أتذكر كيف كان متوترا في نهائي دوري الأبطال 2017، هذا الأمر أثر عليه".

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