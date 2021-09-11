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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان.. بيان جديد من البنتاجون حول ضربة كابول

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الأمريكية الخاطئة في العاصمة الأفغانية كابول استندت إلى معلومات استخباراتية جيدة.

 

وأضاف البنتاجون في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "استندت الضربة إلى معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد أنها حالت دون وقوع تهديد وشيك لمطار كابول وإلى رجالنا ونسائنا الذين كانوا يخدمون في المطار".

 

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن القيادة المركزية الأمريكي تواصل في الوقت الحالي تقييم نتائج الضربة التي شهدتها كابول العاصمة.

 

وقال البنتاجون إن القيادة المركزية أحبطت هجومًا جديدًا خطط له تنظيم داعش الإرهابي من خلال غارة بطائرة بدون طيار من طراز ريبر في 29 أغسطس - قبل يوم من إنهاء القوات الأمريكية مهمتها في أفغانستان التي استمرت 20 عامًا.

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يشار إلى أنه لقي أكثر من 71 ألف مدني أفغاني وباكستاني مصرعهم مباشرة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مع ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك في عام 2017، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة براون في أبريل الماضي.

وسيطرت حركة طالبان  على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أفغانستان وانهيار الجيش الأفغاني.

 

 

 

كابول البنتاجون أفغانستان العاصمة كابول طالبان داعش

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