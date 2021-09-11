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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد صالح سليم.. حكاية ثلاث سنوات سينمائية فى حياة المايسترو

صالح سليم
صالح سليم

يحل اليوم ذكرى ميلاد لاعب كرة القدم الشهير صالح سليم ، والذى يعد أسطورة من أساطير الكورة المصرية والنادى الأهلى . 

 

شهرة صالح سليم جعلته اختيار لدى عدد من المخرجين وقد تمكن بعضهم من أقناعه فى الدخول الى عالم التمثيل ، حيث قدم 3 أعمال سينمائية نستعرضهم فى السطور التالية . 

 

السبع بنات : 

 

أولى الافلام التى شارك فى بطولتها الفنان صالح سليم كان فيلم السبع بنات من إخراج عاطف سالم ويشارك فى بطولته كل من سعاد حسنى ونادية لطفى وأحمد رمزى ، وقد عرض الفيلم عام 1961.

 

تدور القصة حول رجل مكافح في عمله لديه سبع بنات، وهو مسؤول عنهم بعد وفاة والدتهم، وتدور الأحداث لتحكي ظروف ثلاث من بناته الكبار، (أحلام، وداد، وسلوى)، واللاتي يقعن في الحب، لتواجه كل واحدة منهن العديد من المشكلات، وتتوالى الأحداث.

 

الشموع السوداء :

 

يعد هذا الفيلم الانجح والاشهر فى تاريخ صالح سليم ، وقد قدمه عام 1962 ، وشاركه البطولة الفنانة نجاة والفنان فؤاد المهندس والفنانة أمينة رزق ، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار .

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يرصد الفيلم قصة إيمان (نجاة) الممرضة البريئة، التي تستلم مهمة جديدة؛ وهي تمريض رجل ضرير يُدعى أحمد (صالح سليم). تقابل إيمان مشكلة كبير في أثناء قيامها بعملها؛ وهي أن أحمد مصاب بعقدة نفسية، على أثرها يبغض كل النساء، ومن هنا تعتزم إيمان، ليس فقط تمريضه، لكن إزالة تلك العقدة. تتعقد الأحداث؛ حيث إن فتحي شقيق أحمد يضايق إيمان، ويريد الحصول عليها بأي شكل، ويقوم بصنع المكائد لإيمان ولأحمد مستغلًا عجز شقيقه.

 

الباب المفتوح : 

 

يعد فيلم الباب المفتوح أخر أعمال الراحل صالح سليم ، وقد شاركه فى البطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ، والذى كان تربطها علاقة صداقة مع المايسترو صالح سليم ، وقد عرض الفيلم عام 1963 .

 

تدور الأحداث حول ليلى (فاتن حمامة) التي تعيش في أسرةٍ متوسطة، وتحاول أن تثور وتشارك في المظاهرات لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة. تقع في حب ابن خالتها لكن سرعان ما تكتشف أنه لا يختلف عن أبيها كثيرًا، فتتركه وتفقد ثقتها في المجتمع. وتقابل فيما بعد صديق أخيها الثوري والمنفتح فتُعجب به، لكن تتعقد الأحداث بسبب الأحداث السياسية والاجتماعية. فتبدأ رحلتها من أجل إيجاد ذاتها بعيدًا عن أفكار المجتمع المناقضة لما تؤمن به. 

 

 

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