صحف الإمارات.. إسرائيل تعتقل عددا من الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين.. العاهل المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة الجديدة

الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح

واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة تعلق جميع الرحلات الجوية مع أفغانستان

ترحيب أممي ومحلي باعتماد البرلمان الليبي لقانون انتخاب الرئيس

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات المحلية والإقليمية.

وفي صحيفة “الاتحاد” أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12/09/2021.

يشمل ذلك القادمين من كل من الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

وفي الشأن اللبناني، رحبت الولايات المتحدة أمس الجمعة بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهراً، داعيةً إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف "نحض على موافقة سريعة من البرلمان حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

وفيما يخص الوضع بأفغانستان، أوقفت الإدارة الأمريكية مؤقتاً رحلات الإجلاء من أفغانستان إلى الأراضي الأمريكية، حيث يحتاج العديد من الأفغان المتعاونين معها إلى الحماية، وذلك بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة: "إن هناك أربع حالات إصابة بالحصبة" بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي أن هؤلاء المصابين بالحصبة وضعوا في الحجر الصحي.

وأوصت الهيئة الصحية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتعليق هذه الرحلات الجوية في الوقت الراهن.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا من بين مواقع أخرى كواحدة من عدة محاور لمهمة الإجلاء من أفغانستان.

وفي صحيفة “البيان”، تمكن ‏الأمن الإسرائيلي من اعتقال أسيرين آخرين هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في مرآب للسيارات جنوب الناصرة فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح السبت، أن الشرطة تمكنت من اعتقال اثنين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا، الأسبوع الماضي من سجن جلبوع، شديد التحصين.

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه تم إيقاف القيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، والناشط في حركة "الجهاد الإسلامي" محمد العارضة وفق سكاي نيوز.

وأضافت أن الشرطة والجيش رصدا الزبيدي والعارضة في منطقة شمالي إسرائيل، وبعد ذلك وصلت قوة خاصة إلى المكان لتتولى عملية التأكد من وجودهما، ثم أوقفتهما.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الفارين الذين جرى العثور عليهم إلى 4 من أصل 6.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، مساء الجمعة، أنها عثرت على أول اثنين من الأسرى الفارين وهما يعقوب قادري، ومحمود عارضة.

فيما ركزت صحيفة الخليج على الشأن الليبي، حيث توالت ردود الأفعال الأممية والمحلية بعد إقرار البرلمان الليبي، أمس الأول الخميس، قانون انتخاب الرئيس في ديسمبر المقبل، فيما جدد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا التأكيد على دعمه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الليبية المقبلة يجب أن تكون عملية ديمقراطية للشعب الليبي.

وفي سياق ردود الأفعال على إصدار هذا القانون؛ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيتش، في معرض كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي: «إن عقيلة صالح قد أعلمه باعتماد القانون وهو ما يعتبر موافقة وترحيباً ضمنياً به، مضيفاً أنه يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناء على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعين القادمين».

كما رحب بالقانون عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني محملة هذه المسؤولية لكل جهة تعرقل أو تحاول عرقلة عملية الانتخابات، وما ستؤول إليه الأوضاع، داعية في الوقت ذاته، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.

بدوره، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً،أحمد معيتيق، القانون خطوة إيجابية.

وقال فتحي باشا أغا، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، إنه يدعم القانون، داعياً الجهات المحلية والدولية كافة إلى الوقوف مع القانون.

بينما اعتبر وزير التربية والتعليم السابق، عثمان عبد الجليل، أن أجمل ما جاء في القانون هو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 10 والتي سمحت للمرأة بتولي رئاسة الدولة وهو ما يعتبر سابقة إقليمية، داعيا النساء إلى المبادرة بترشيح أنفسهن لأن ذلك يعتبر كسراً للحاجز، حتى ولو لم ينجحن.

وكانت آمال بوقعيقيص،عضو الملتقى السياسي،من ضمن المرحبين،فقد باركت للشعب الليبي صدور هذا القانون،قائلة لمن وصفتهم بالمتربصين إن «سعيكم خاسر».

من جانبها، اعتبرت عضو الملتقى زهرة لنقي، إصدار القانون بأنه جاء استحقاقاً حسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار .

وعلى الرغم من هذا الترحيب الدولي والمحلي باعتماد البرلمان لقانون الانتخابات؛ إلا أن رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، غرّد وحيداً خارج سرب الترحيب، ووصف القانون بالمعيب وغير المقبول، زاعماً خرقه لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ودعا المشري، إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للقيام بواجبها المنوط بها بوقف ما وصفه بالمخالفات الدستورية.

وفي صحيفة الخليج، ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن أمس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة.

وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بمدينة فاس، أخنوش، إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الثامن من سبتمبر الجاري.

وأورد البلاغ أن الملك محمد السادس عين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن سبتمبر 2021.

وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء وحصل على 102 من بين 395 مقعدا في حين تراجع الحزب الأكبر سابقا، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا.