الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يرصد اهم اعمال وأنشطة المصلحة الحالية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد لعدد (٣٢) محطة جديدة بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوريد وتركيب عدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات المصلحة.

كما تم خلال العام الماضى الاستلام الابتدائى للعديد من المحطات هى (الفارما - سيدمنت أ - المحسمه ١&٢ - فارسكور - الخيرى - الدشودى - تروجا - شريشرا - البطس) ، بالاضافة للاستلام الابتدائي لمحطة المراشدة الجديدة والتى تخدم زمام ٦٢.٥٠ ألف فدان.

كما انه وفى اطار خطة المصلحة لرفع كفاءة المحطات للوفاء باحتياجات الرى والصرف .. تم توريد وتركيب عدد (٤) صناديق تروس لمحطة المكس ١ ، وعدد (٢) صندوق تروس لمحطة العطف ٢ ، وعدد (٣) صناديق تروس لمحطات البستان وعدد (٣) صناديق تروس لمحطه الطابيه الجديدة وجارى توريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وعدد (٢٣) طلمبه غاطسة للواحات البحريه ، وعدد (١٠) محركات غاطسه لآبار الواحات البحريه ، وجارى دراسة تشغيل عدد (٦) آبار بالطاقه الشمسية.

كما انه جارى طرح عمليات توريد وتركيب حوالى (٩٠) صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهوريه لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم الإنتهاء من الأعمال المدنيه والكهروميكانيكيه لمحطتى بحر البقر الرئيسيه ومحطه شادر عزام ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.

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