الداخلية فى أسبوع..مداهمة البؤر الخطرة وضبط تهرب ضريبي بـ 5 مليارات جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (69) متهم، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 34 قطعة سلاح أبيض) وضبط (34) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (4646) حكم قضائى متنوع وضبط (375) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع (2) عنصر إجرامى وضبط (486) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – السويس – الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – البحر الأحمر – سوهاج – المنيا – الأقصر – قنا – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية - أسوان) ، وبحوزتهم (316 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة – مخدرات - ضرب) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1045) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 رشاش – 97 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 703 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 150 خزينة – 1471 قطعة سلاح أبيض) و فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (ورشة) ضبط بداخلها (4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع) وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (14) تشكيل عصابى ، ضمت (55) متهم ، إرتكبوا (92) حادث سرقة متنوعة و ضبط (42) قضية أحداث و إعادة (5) سيارات مُبلغ بسرقتها و كشف غموض (68) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (106) متهماً.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تم تنفيذ (476770) حكم قضائى.. بإجمالى (38867) متهم ، وذلك على النحو التالى (1917) حكم جناية و(175287) حكم حبس و (230946) حكم غرامة و(68620) مخالفة.

وفى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية تم ضبط (7467 قضية تموينية متنوعة) عبارة عن ضبط (192) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (858 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (115830 جنيه) و ضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (2344193 لتر) لبيعها فى السوق السوداء و ضبط (7251) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3047,037) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (352) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (427,491) طن، وكذا ضبط (104) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (467,266) طن.



وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (76556) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (68٫774٫599) جنيه وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1677) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (5٫039٫311٫261) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4٫838٫269) جنيه .



وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (26) قضية فى مجال مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – إختلاس المال العام - بطاقات إئتمان – إحتيال مصرفى– غسل أموال – كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (160٫105٫612 جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (9)متهمين ، إرتكبوا (4) وقائع متنوعة وضبط (1448) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة) وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (416) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (294) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (ريسفرات ، كروت فك شفرة ، وحدات معالجة هارديسك ، مكبرات إشارة ، أنكورد ، بانرات إعلام ، هواتف محمولة ، لاب توب ، عدد كبير من المضبوطات الورقية)، وكذا ضبط (122) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (498500 كتب دارسية خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (419) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1216) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (155) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (151) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (245) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (583) لنش سياحى.



وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6576) قضية تموينية متنوعة و ضبط (1485) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (8889) أرجيلة و غلق (5205) محل مخالف لمواعيد الغلق و ضبط (64439) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (64086) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (353) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.



وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1537) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1707) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (9911٫759 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (181٫951 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (33٫895 كيلو جرام) وكمية من بذور القنب المخدر (بانجو) ، وزنت ( 25 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (19٫348 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت ( 5٫151 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 5٫57 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (3٫174 كيلو جرام) و(18٫152) قرص مؤثر و(18٫137) قرص مخدر و إبادة مساحة 23 فدان و 4 قيراط منزرعة بنبات القنب المخدر "البانجو" وضبط (1) قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة (40) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وضبط عدد (9) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (180٫000٫000– مائة وثمانون مليون جنيه تقريباً).



فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (13) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (1 طن و 625 كيلو جرام).



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (243152) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (40147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4928 موقف عشوائى) و فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (334 سيارة – 58 دراجة نارية).



وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (16) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (66) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب) وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (944) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.