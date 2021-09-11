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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تخوض معركة حقيقية من أجل التنمية على كافة المستويات

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تخوض معركة حقيقية من أجل التنمية على كافة المستويات، وأن القيادة السياسية المصرية تعتبر معركة التنمية واحدة من المعارك المشهودة، التي ستحقق البلاد فيها النصر المرتقب، موضحا أن الجهود تتواصل في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية داخل مصر، من أجل إحداث التنمية وتحقيق البنية التحتية ودفع مصر لـ "الجمهورية الجديدة" التي يشكلها الرئيس السيسي.

 

وأشاد  نصر الله ، في بيان له اليوم، بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وقال فيها: إن مصر قطعت عهدًا على نفسها للمضي قدما نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، ونجحت مصر في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.

 

وشدد عضو مجلس النواب، أن ما يتم في مصر من تنمية شاملة شاملة على مختلف المستويات، إنجاز ضخم يُحسب للرئيس السيسي وخطى واسعة نحو مستقبل أفضل، مشيرا الي ان هناك إصرار من القيادة المصرية على تبوأ مكانة أفضل وسط العالم، والتصدي للفقر والبطالة والتضخم.

تنمية مجلس النواب الرئيس السيسي البنية التحتية البطالة

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