تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ومعه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، نقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الأزهر؛ للوقوف على سير العمل بها.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى العمل داخل النقاط، وبالتزام الطلاب والطالبات (مصرين - وافدين) بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.



وشملت الجولة تفقد النقاط الآتية: الإدارة الطبية للبنين بمدينة نصر، نقطة التربية العسكرية للبنين، نقطة تطعيم فرع البنات بمقر الإدارة الطبية لفرع البنات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.



يأتي هذا في إطار التوجه العام للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومن أجل الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م،وتطعيم جميع منسوبي الجامعة ضد فيروس كورونا.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية