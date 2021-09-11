الإثنين المقبل.. نادي زد ينظم حفل تكريم ضخم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

يقوم نادي زد الرياضي بتنظيم حفلًا ضخمًا لتكريم أبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، امتنانًا وعرفانًا بنجاحهم في التتويج بميداليات في أهم حدث رياضي دولي ورفع اسم مصر عاليًا بين الدول المشاركة، وتقديرًا للجهود المبذولة من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وكذلك الاتحادات الرياضية لتقديم صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، وفي ضوء تقديم نادي زد الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب.



ومن المتوقع حضور حفل التكريم، والذي سيعقد بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، مساء يوم الأثنين 13 سبتمبر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020 وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكلًا من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية، ومدربيهم وعدد من ذويهم، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة نادي زد.



وسيمنح نادي زد الرياضي درع تكريمي لأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، بجانب دعم مادي كبير من اجل مواصلة مشوارهم الاحترافي