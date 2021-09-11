علاء مصطفى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

أشاد علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف مصطفى، خلال بيان له اليوم السبت، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأوصخ عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن الرئيس السيسي أكد قدرة الدولة المصرية علي حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.