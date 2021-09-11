إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

إنطلقت اليوم السبت إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 داخل أروقة معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان بمقره بصحارى.

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن الامتحانات جاءت وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19،حرصاً على سلامة الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالمعهد والعاملين بالجامعة.

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وأشار الدكتور أيمن عثمان في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " بأنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجة فيروس كورونا المستجد حيث يأتي ذلك فى إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتطبيق كافة التدابير الوقائية داخل الحرم الجامعي للحفاظ علي سلامة الطلاب الدارسين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، فضلاًعن المترددين علي المقرات الجامعية.

وفي نفس السياق قام الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجولة تفقدية داخل اللجان الإمتحانية للإطمئنان على سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 بالمعهد فى جو من الهدوء والراحة.

وأوضح الدكتور السيد عويس بأن أعمال الإمتحانات ستسمر حتى يوم 23/9/2021 وسيحضرها أكثر من 570 طالب وطالبة منهم 281 طالب (دبلومة)، و 243 طالب (ماجستير)، بجانب 47 طالب (دكتوراة) فى مختلف التخصصات العلمية لأقسام الموارد الطبيعية واللغات الإفريقية والأنثربولوجيا والسياسة والإقتصاد والتاريخ والجغرافيا.

وأشار السيد عويس إلى أن الدراسة كانت في أقسام المعهد المختلفة على نظام التعليم الهجين الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات، وهو نظام يمزج ما بين حضور المحاضرات وجهاً لوجه داخل المدرج مع القائمين بعملية التدريس، وعملية التلقى الإلكترونى وذلك من خلال المنصة الرقمية الخاصة بجامعة أسوان للتفاعل مع القائمين بها.

وإستكمل عويس بأن التدريس على تلك المنصة يتم من خلال الاستعانة ببعض البرامج الحديثة التى تسهم فى إكساب الطلاب مهارات التعلم الإلكترونى والتعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ جميع المقترحات والخطط التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والنهوض بالمجال البحثى والأكاديمى وخدمة المجتمع والبيئة.

وقدم عميد المعهد الشكر لوكيل المعهد للدراسات العليا الدكتور حسين آدم، ولإارة الدراسات العليا، وأعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأيضاً الموظفين والعاملين على تقديم الدعم التعليمى والفنى والإدارى وتوفير كافة المحاضرات والبيانات والمعلومات للطلاب والتى أسهمت فى دعم تلك الإمتحانات لإنجاحها على الوجه الأكمل .

ومن جانب آخر فإن جامعة أسوان لا تدخر جهدا فى مساعدة الباحثين ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى من التقدم العلمى والبحثى وأيضاً التكنولوجى وتقديم كافة التسهيلات والاستعانة بخبرات الاساتذه المتخصصين فى كل مجال، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال الكنترولات، وظهور النتيجة فى أسرع وقت خاصة أن معظم الإمتحانات تتم بالنظام الإلكتروني لأول مرة.