لمدة شهر.. تعديل موعد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة وقيام أول قطار

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إنه سيتم إنهاء العمل بمحطة المرج الجديدة من الساعة ١١ ونصف مساء مع إغلاق المحطة بالكامل فى هذا التوقيت، نظرا لإستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وإستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة شهر.

وأوضحت الشركة أنه سيتم أعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالى بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا وذلك بداية من مساء اليوم السبت الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢١ ولمدة شهر.

وأكدت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الى المرج القديمة الساعة ١١:٣٠ م واحر قطار من محطة المرج الجديدة الى محطة حلوان الساعة ١١:١٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١١:٣٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م .