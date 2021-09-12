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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

صرف مرتبات العاملين
صرف مرتبات العاملين

تستهدف وزارة المالية  خلال الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 21 سبتمبر الجاري ،  صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر سبتمبر الجاري ولمدة ٥ أيام.

 

وفقا لما أعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإنه من المقرر صرف رواتب الموظفين بالدولة بأكثر من ٦٠ وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، علي مستوي ٣ مجموعات وظيفية علي مدار ٣ أيام تبدأ في 21 حتي 23 من أغسطس المقبل بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى.


كما سيتم صرف رواتب العاملين بـ٢٠ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف ١٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.


وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي 26و27 من سبتمبر الجاري وعلي مدار يومين، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و من دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة علي مستوي الجمهورية.


قالت وزارة المالية إن عمليات تكبير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، حتى يتسنى للعاملين بالدولة تدبير احتياجات.


ومع اندلاع جائحة كورونا نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا علي بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم ومنع التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي ATM  ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.
 


 

صرف رواتب الموظفين العاملين بالدولة الخدمة المدنية الموازنة العامة رواتب العاملين بالدولة اخبار مصر مال واعمال

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