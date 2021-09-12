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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12- 9- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-9-2021، في البنوك المصرية، بعد أن ارتفع أمس بمعدل قرش واحد.


واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.


وسجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.

 

ووصل سعر الدولار  نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي، التجاري وفا ايجيبت”.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنوك “  أبوظبي الاول، الأهلي المصري، ، مصر، المصرف المتحد، ABC”.

 

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية لصادرات.

 

ووصل متوسط  الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبعي في بنوك “ الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي،  ساييب، ابوظبي التجاري، الاسكندرية”.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم،HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليِAIB،قناة السويس، البركة، الأهلي المتحد،  المشرق، عودة، الكويت الزطني، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية، التنمية الصناعية”

اعلي سعر لـ الدولار 

بلغ سعر الدولار مقلبل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في "مصرف أبوظبي الاسلامي ، الأهلي الكويتي.".


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع في بنك القاهرة.
ووصل سعر الدولار لدي بنك فيصل الاسلامي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي

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