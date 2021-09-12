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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات جديدة من النيابة بشأن حريق شب داخل النادى الاهلى

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة حريق نشب داخل النادي الاهلى فرع مدينة نصر، وذلك للوقوف على ملابساته او وجود شبهة جنائية من عدمه وراء اندلاعه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وامرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة داخل النادي استعدادا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحريق وهلى هناك شبهة من عدمه وراءه.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود شب داخل النادي الأهلي في فرع مدينة نصر.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة إخطارا بنشوب حريق بغرفة خشبية داخل النادي الأهلي فرع مدينة نصر.

وعلى الفور تم توجيه سيارتي إطفاء وتمكنت القوات بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي المباني المجاورة للكشك الخشبي الخاص بالزراعة بالنادي دون اصابات.

وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق.

حريق نشب داخل النادي الاهلى حريق النادي الأهلي مدينة نصر المعمل الجنائى وزارة الداخلية

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