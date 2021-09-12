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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: تسليم 288 وحدة بمشروع سكن مصر بالعبور اليوم

سكن مصر
سكن مصر

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأحد الوافق 12-9-2021،  وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة "288 وحدة سكنية" بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة.

 

وطالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، العميل الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.


وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.


وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،  أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021 : الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيدهم.

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