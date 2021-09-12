رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد الفنانة فيفي عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي «بشكير» وتقوم بالرقص عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد إنستجرام مقطع فديو للراقصة فيفي عبده تبين انها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول وهي ترقص وهي ترتدى فوطة حمام (بشكير ) مما اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان المقطع يتنافي مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصرى ويعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ حيث جاء بنص المادة ٢٥ حيث نصت علي معاقبة كل من اعتدى علي اى من المبادئ او القيم الاسرية وكذلك نص المادة ٢٦ ولذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ واحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة.