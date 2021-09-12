عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

فيفي عبده
فيفي عبده

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد الفنانة فيفي عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي «بشكير» وتقوم بالرقص عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد إنستجرام مقطع فديو للراقصة فيفي عبده تبين انها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول وهي ترقص وهي ترتدى فوطة حمام  (بشكير ) مما اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان المقطع يتنافي مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصرى ويعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ حيث جاء بنص المادة ٢٥ حيث نصت علي معاقبة كل من اعتدى علي اى من المبادئ او القيم الاسرية وكذلك نص المادة ٢٦ ولذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ واحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة.

الفنانة فيفي عبده فيفي عبدة انستجرام بشكير الرقص

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. محاكمة 6 متهمين احتجزوا وعذبوا وهتكوا عرض 3 سودانيين بعين شمس

حبس شخصين سرقا سيدة وسحلها بالمقطم

حبس لصين سرقا شركة بمدينة نصر

حبس مسجل خطر حاول سرقة مواطن بالإكراه وإصابته في المطرية

حبس لص تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

تأجيل دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بدفع 10 ملايين جنيه لـ تامر أمين

تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة وغرامة ربع مليون جنيه

بعد 4 ساعات من الاشتعال.. السيطرة على حريق مخازن أخشاب بالشرابية|صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن|حقيقة زواج الفنانة أصالة .. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن أزمة ياسمين عبد العزيز

محافظ أربيل بعد الهجوم على المطار: العدو أفلس في الوصول لأهدافه

عمرو أديب لـ صاحب فيديو الممرض: لو بتعملوا الهزار ده في كل المستشفيات تبقى مصيبة

صدمة للأهلي .. بيرسي تاو يغيب لمدة شهر بسبب العضلة الضامة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد وخصم نقاط بسبب إتشيمبونج

أخبار الأهلي| إصابة بيرسي تاو .. ورد فعل مجلس الإدارة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ