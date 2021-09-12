النشرة الاقتصادية .. صرف رواتب العاملين خلال أسبوع .. والدولار يرتفع قرشا بالبنوك

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية المحددة خلال التعاملات المسائية وهي كالأتي:



أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

سجلت اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، استقرارا ليصل سعر طن الحديد ما بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع حيث سجل سعر بيع طن الحديد للمستهلك ما بين 14300 و14700 جنيه للطن.



إجراءات الحكومة لتطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات| تفاصيل

تستهدف الحكومة خلال الأيام القلائل المقبلة وتحديدا مع بداية أكتوبر القادم، تطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، حيث أعلنت وزارة المالية عبر تقارير رسمية اطلع “صدي البلد”إ علي نسخة منها عن أنه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، سيكون لمصلحة الجمارك الحق بعدم السماح بالافراج عن أي شحنة من الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بدون تسجيلها او معرفة بياناتها.



البنك المركزي: ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لـ 358 مليار جنيه مايو أظهرت محفظة الاوراق المالية بالعملة الأجنبية ارتفاعا إلي 358 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي بعد ان كانت 357.5 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ357.8 مليار جنيه في مارس من نفس العام.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول محفظة الأوراق المالية للقطاع الحكومي إلي 329 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 327.7 مليار جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 327.102 مليار جنيه في مارس 2021.



الدولار يرتفع قرشا واحدا في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار ارتفاعا بمعدل قرشا واحدا بنهاية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه سعر العملة الاجنبية في الاسبوع الماضي، حيث اعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

تصرف وزارة المالية خلال الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 21 سبتمبر الجاري ، رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر سبتمبر الجاري ولمدة ٥ أيام.





