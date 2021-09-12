بعد شائعة انفصالهما.. صور رومانسية تجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها.

وانتشرت بعض الشاعات حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضى، بعد مرضها، ولكن الجميع أكد أنها كانت شائعات مغرضة.

وفى هذا السياق ننشر مجموعة من صور الفنانة ياسمين عبدالعزيز تجمعها بزوجها أحمد العوضى.



كشف أحمد العوضي زوج ياسمين عبدالعزيز عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها، وكتابة أول تدوينة لها يوم أمس.

وقال العوضي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" من سويسرا، اليوم السبت: "كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها".

وتابع: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية



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