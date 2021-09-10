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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. أحمد العوضي يكشف موعد عودته مع ياسمين عبد العزيز من سويسرا

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

كشف النجم أحمد العوضي، عن موعد عودته مع النجمة ياسمين عبد العزيز من سويسرا، بعد انتهاء فترة علاجها.


وقال أحمد العوضي في تصريح خاص لموقع صدى البلد :"  لم نحدد اليوم الذي سنعود فيه بالتحديد ؛ ولكن سيكون خلال الأسبوع المقبل".

 

الظهور الأول لياسمين عبد العزيز

 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عددا من الصور الخاصة لها، عبر حسباها على "إنستجرام" في أثناء رحلة علاجها بالخارج، وهو أول ظهور لها منذ الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

 

ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، مستعينة بإحدى أغنيات المطربة إليسا.

 

وكتبت  ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا”.

 

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفاية اني اقولكم اني  حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا  كرمني  وعديت المحنه علي خير الحمد لله.

 

كما وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة شكر خاصة، وقالت: “كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا  وحقيقي  انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

 

ونشر النجم أحمد العوضي فيديو جديدا عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس رياضة "الكيك بوكسينج".

 

وعلَّق أحمد العوضي على الفيديو: "آسف لو جيت خضيتكووو.. العو جه العو حضر".

 

وعلم “صدى البلد” أن الفنان أحمد العوضي وصل إلى مدينة جينيف بسويسرا منذ أسبوعين ليبقى بجانب زوجته ياسمين عبد العزيز.

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شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

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ياسمين عبد العزيز في أول رسالة منذ مرضها: دعمكم كان بيهون عليا

ووصل أحمد العوضي إلى سويسرا بعد أن أنهى إجراءات الفيزا والتي عطلته عن السفر مع زوجته ياسمين عبد العزيز منذ البداية، ليغلق بذلك كل التكهنات والأخبار التي انتشرت عن انفصالهما.

 

وعلم “صدى البلد” أن الأخبار المنتشرة بخصوص إجراء ياسمين عبد العزيز جراحة في سويسرا غير صحيحة، حيث أنها بحالة جيدة ولا تحتاج لتدخل جراحي آخر حتى الآن.

أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز سويسرا أول ظهور

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