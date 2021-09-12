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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأعلى للازهر يعدل نظام فرص البقاء في سنوات الدراسة بالكليات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أصدر المجلس الأعلى للأزهر قرارا خاصا بتعديل فرص البقاء في سنوات الدراسة بالجامعة.

الأعلى للأزهر يقرر وقف العمل في لجنة العقيدة لترقية الأساتذة وإعادة تشكيلها

الأعلى للأزهر: إلزام طلاب الجامعة بمحو أمية 10 أشخاص قبل التخرج

وقرر المجلس الأعلى للأزهر، أن يكون نظام فرص البقاء في الدراسة على النحو الآتي:
-الفرقة الأولى فرص البقاء بها عامان فقط وبعدها تستنفد.
-الفرقة الثانية والثالثة والرابعة فرص البقاء بها عامان ويصرح لهم عام ثالث بطلب يقدم لمجلس الكلية وبعد موافقته، وكل طالبة مهما كانت فرصتها الاستثنائية تعتبر هذه الفرصة الأخيرة والعام الأخير لها بالكلية، وإذا رسبت فيه تفصل من الكلية حتى ولو كانت بالفرقة الرابعة.
- تفصل الطالبة التي تتخلف عن دخول الامتحانات فصلين دراسين متتاليين إذا لم  تتقدم للكلية  بعذر مقبول عن تخلفها عن أداء الامتحانات.


إلزام طلاب الجامعة بمحو أمية 10 أشخاص

وافق المجلس الأعلى للأزهر على التصديق على تكليف طلاب جامعة الأزهر في الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأشخاص.

وألزم المجلس الأعلى للأزهر، طلاب الفرقة الأولى بمحو أمية 4 أشخاص، وطلاب الفرقة الثانية بمحو أمية 3 أشخاص وطلاب الفرقة الثالثة بمحو أمية شخصين وطلاب الفرقة الرابعة بمحو أمية شخص واحد.

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، أنه سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي الجديد 2021-2022 وتضع الجامعة الضوابط والإجراءات التنفيذية لذلك.

الأعلى للأزهر فرص البقاء سنوات الدراسة الامتحانات طلاب جامعة الأزهر

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