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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يصدر بياناً عاجلاً بعد قصف قطاع غزة

صدى البلد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بياناً بشأن قصفه عدة مواقع في قطاع غزة، وجاء رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لن يقبل "وضعا تعمل فيه المنظمات الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأضاف جيش الاحتلال:" طائرات حربية وعمودية هاجمت أهدافاً لحركة حماس بغزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع".

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط وشمال غزة

إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على الأسرى الفلسطينيين

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة مواقع تابعة للمقاومة وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأغارت طائرات الاحتلال، على موقع يتبع للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع، بستة صواريخ على الأقل، كما قصفت موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي محافظة خانيونس.

وأطلقت الطائرات المروحية، عدداً من الصواريخ، تجاه موقع البحرية التابع للمقاومة غربي محافظة رفح، فيما قصفت الطائرات الحربية مزرعة للدواجن، قرب مطار ياسر عرفات المدمر شرق مدينة رفح.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق النار من مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.

جيش الاحتلال غزة إسرائيل حماس مخيم المغازي

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