الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط وشمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة.

وبحسب وكالة "قدس"، قالت مصادر أمنية وميدانية إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بعدة غارات موقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

وأشارت وسائل الإعلام إلى ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع الفصائل الفلسطينية في وسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت قناة "الحرة" أن الاحتلال الإسرائيلي قصف في غارتين منفصلتين بصاروخي استطلاع موقع بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية أن المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية تتصدى لغارات وصواريخ طيران الاحتلال.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار ضخم في وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن مقاتلات للاحتلال الإسرائيلي شوهدت تحلق فوق قطاع غزة، مما يشير إلى احتمال حدوث قصف صاروخي انتقامي رداً على صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شوهدت في سماء قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات، مما يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية في المنطقة، بحسب "سبوتنيك".