تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ليدز يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 12-9-2021 فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويدخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.

ويغيب عن ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة، بينما سيشارك مواطنيه أليسون بيكر وفابينيو بشكل طبيعي بعد قرار الفيفا بالسماح للاعبي أمريكا الجنوبية باللعب في تلك الجولة بعد أزمة عدم مشاركتهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي هذا الشهر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.