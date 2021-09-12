عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة العالم: إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة..أيمن الظواهري يعود من جديد..تعليق الجيش السوداني على أنباء وقوع انقلاب عسكري

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على الأسرى الفلسطينيين
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صافرات إنذار، دوت، في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، وذلك بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل؛ عقب إعادة القبض على الأسرى الفلسطيينين.

بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة نعمل على تجاوز آثارها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هجمات 11 سبتمبر "ذكرى مؤلمة"،وأن الولايات المتحدة تعمل على تجاوز تبعات الهجمات وتطوير قدراتها.

الهند.. أمطار غير مسبوقة تشل الحياة في نيودلهي.. فيديو

هطلت أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق على العاصمة الهندية نيودلهي، ما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور اليوم السبت.

لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين للمحكمة وسط هتافات مؤيدة ..فيديو
وصل الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة لحضور جلسة تمديد اعتقالهم.

محكمة إسرائيلية تتهم أسرى سجن جلبوع الهاربين بـ التخطيط لعملية إرهابية

وجهت محكمة الناصرة الإسرائيلية مساء يوم السبت اتهامًا للأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بـ التخطيط لعملية إرهابية.

تعديل الدستور ممكن.. قيس سعيد: لا نخاف ممن خانوا أوطانهم
قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نعمل في إطار الشرعية ونعاهد الشعب التونسي إننا على العهد وسأواصل على نفس النهج".

الجيش السوداني يرد على أنباء وقوع إنقلاب عسكري
وقال الجيش السوداني إن بعض الوسائط تناقلت "أخبار مفبركة"، بشأن محاولة انقلابية داخل القوات المسلحة، أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة.

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مطار أربيل في العراق.. فيديو

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان العراق، استهداف مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط وشمال غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يصدر بياناً عاجلاً بعد قصف قطاع غزة
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بياناً بشأن قصفه عدة مواقع في قطاع غزة، وجاء رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

أيمن الظواهري يظهر بفيديو جديد.. لماذا عاد زعيم القاعدة الآن؟

نشر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، السبت، مقطع فيديو جديد للرد على شائعات وفاته، بالتزامن مع الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

نائبة بايدن تعترف: المسلمون تعرضوا للعنف والتمييز منذ 11 سبتمبر
اعترفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض المسلمين في الولايات المتحدة للاستهداف والعنف والتمييز منذ هجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

البطلة روزاريو.. عودة رفات آخر قتلى الجيش الأمريكي في أفغانستان
عادت رفات رقيب البحرية الأمريكي يوهاني روزاريو إلى مسقط رأسها في ولاية ماساتشوستس في تابوت يوم السبت، وهي أحد آخر الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان خلال الحرب التي بدأت منذ عقدين عقب هجمات الـ11 سبتمبر.

إسرائيل غزة الظواهري السودان الأسرى الفلسطينيين 11 سبتمبر

ترشيحاتنا

بأمر من بايدن.. FBI ينشر أول وثيقة سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم

نشرة العالم: إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة..أيمن الظواهري يعود من جديد..تعليق الجيش السوداني على أنباء وقوع انقلاب عسكري

من جديد بـ"سانتياجو برنابيو" .. ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو فى الليجا .. اليوم

أخبار السيارات| 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق.. باقة 250 ألفًا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصري

حوت يحاول الانتحار بسبب الوحدة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ