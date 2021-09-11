عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين للمحكمة وسط هتافات مؤيدة ..فيديو

وصول الأسرى الفلسطينيين
وصول الأسرى الفلسطينيين لمحكمة الناصرة وسط هتافات مؤيدة

وصل الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة لحضور جلسة تمديد اعتقالهم.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قررت إبقاء قيود اليدين والقدمين للأسرى الأربعة خلال جلسة تمديد اعتقالهم في محكمة الناصرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول الأسرى الأربعة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة.

ونظم شبان فلسطينيون وقفة أمام محكمة الناصرة، حيث كانوا بانتظار الأسرى الأربعة، وسط هتافات داعمة لهم بينها "من القدس لطبريا.. علم عليكم زكريا"، و"يا زكريا طل وشوف أهل الناصرة ع المكشوف"، في إشارة إلى الأسير زكريا الزبيدي.

في وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه من المقرر عقد جلسة  في محكمة الصلح في الناصرة، لتمديد حجز الأسرى الأربعة الذين فروا من سجن جلبوع.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن "الجلسة ستعقد خلف أبواب مغلقة ولن يسمح لأي وسيلة إعلامية بدخول قاعة المحكمة".

إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على الأسرى الفلسطينيين

بعد نفق الحرية.. إسرائيل تبدأ حملة تفتيش بالسجون بحثا عن أنفاق مشابهة

وخضع الأسرى الأربعة، منذ إعادة اعتقالهم، للتحقيق من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت القبض على 4 من بين الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع.

من جانبها، قالت قناة "كان" العبرية، إن عددا من حراس وقوات وحدة "نحشون" الخاصة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى سجن جلبوع لإخلاء عنبرين؛ خوفا من وجود مزيد من الأنفاق تحتهما.

وقررت إسرائيل نقل وتوزيع الأسرى الموجودين في العنبرين إلى سجون مختلفة أخرى جنوبي البلاد، وذلك بعد تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة، في عملية وصفت بأكبر ضربة أمنية لإسرائيل منذ سنوات.

الأسرى الأسرى الفلسطينيين إسرائيل زكريا الزبيدي الناصرة

موضوعات متعلقة

إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على الأسرى الفلسطينيين

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

بعد نفق الحرية.. إسرائيل تبدأ حملة تفتيش بالسجون بحثا عن أنفاق مشابهة

ترشيحاتنا

قرار رسمي من التأمينات الاجتماعية بشأن المعاش المبكر للأطباء|مستند

في أقل من شهرين انفجار هاتف OnePlus Nord 2 للمرة الثالثة في جيب مستخدم.. صور

بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية.. مصر تسطّر يوما عظيما في تاريخ حقوق الإنسان

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

باقة 250 ألفا لـ 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصري.. صور

بعد حديث الرئيس السيسي عن الهجرة غير الشرعية|المؤبد والغرامة لمرتكبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على الأسرى الفلسطينيين

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

أحمد موسى: الإخوان يدافعون عن التنظيم وليس الدين

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

فيديو

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ