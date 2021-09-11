لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين للمحكمة وسط هتافات مؤيدة ..فيديو

وصل الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة لحضور جلسة تمديد اعتقالهم.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قررت إبقاء قيود اليدين والقدمين للأسرى الأربعة خلال جلسة تمديد اعتقالهم في محكمة الناصرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول الأسرى الأربعة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة.

من القدس لطبريا.. علّم عليهم زكريا

اهل الناصرة عرفوا كيف ينصروا الأسرى ويرفعوا معنوياتهم ويردوا عالمخونين

اللقطات أخذت من امام محكمة الاحتلال حيث يحاكم الأسرى الأربعة#نفق_الحرية #ابو_عبيدة pic.twitter.com/FpmHS7zLeG — Rasha Hirzallah 🇵🇸 𓂆 (@rashahirzallah) September 11, 2021

ونظم شبان فلسطينيون وقفة أمام محكمة الناصرة، حيث كانوا بانتظار الأسرى الأربعة، وسط هتافات داعمة لهم بينها "من القدس لطبريا.. علم عليكم زكريا"، و"يا زكريا طل وشوف أهل الناصرة ع المكشوف"، في إشارة إلى الأسير زكريا الزبيدي.

يا زكريا طل وشوف أهل الناصرة ع المكشوف.. لحظة وصول الأسرى الـ 4 إلى محكمة الناصرة🥺❤️

pic.twitter.com/Ud2FjB2YB1 — Fatima Ftouni (@ftounifatima) September 11, 2021

في وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه من المقرر عقد جلسة في محكمة الصلح في الناصرة، لتمديد حجز الأسرى الأربعة الذين فروا من سجن جلبوع.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن "الجلسة ستعقد خلف أبواب مغلقة ولن يسمح لأي وسيلة إعلامية بدخول قاعة المحكمة".

وخضع الأسرى الأربعة، منذ إعادة اعتقالهم، للتحقيق من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت القبض على 4 من بين الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع.

من جانبها، قالت قناة "كان" العبرية، إن عددا من حراس وقوات وحدة "نحشون" الخاصة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى سجن جلبوع لإخلاء عنبرين؛ خوفا من وجود مزيد من الأنفاق تحتهما.

وقررت إسرائيل نقل وتوزيع الأسرى الموجودين في العنبرين إلى سجون مختلفة أخرى جنوبي البلاد، وذلك بعد تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة، في عملية وصفت بأكبر ضربة أمنية لإسرائيل منذ سنوات.