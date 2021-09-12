مستشار الرئيس لشئون الصحة: خطط لعودة المدارس والحد من انتشار كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن الفئات التي تحتاج إلى تطعيم الأنفلونزا الموسمية يجب أن تحصل على اللقاح هذا العام حتى لو أخذت تطعيم كورونا.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم -ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي- تقوم بعمل خطط لعودة المدارس والحد من انتشار كورونا، إلى جانب التطعيم الذى أصبح إلزاميا للفئات التي من الممكن تطعيمها.

وتابع أن الوسائل الوقائية والنظافة ووضع نوع من التباعد بين الطلاب والعاملين واستخدام الكمامات مهمة جدا إلى جانب التطعيمات.