مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن تطعيم الحوامل والفئات الأصغر سنا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تم تسجيلها بسرعة عاجلة لأنه كان خطير ويهدد ملايين البشر.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوامل والمرضعات أصبح تطعيمهم متاح وأمن وبدون أى أثار جانبية، وحتي السيدات المستعدات للحمل.

وتابع أنه بالنسبة للفئات من سن عامين إلى 12 عاما، فعليهم ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ومن عمر ال12 إلى ال18 فأغلب الدول تطعمهم من سن ال15 إلى 18، كما أن مصر قامت بدراسات معمقة لتطعيم تلك الفئات.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن الذى أصيب بفيروس كورونا يحصل أجسام مناعية، معقبا: "لكن خلال تلك الفترة اللي بيجيله فيها أجسام مناعية ويكون ليه مقاومة أحسن ضد المرض.. ومن الممكن أن يصاب مرة أخرى به حتي إن لم تأت له أعراض قوية".

وأضاف أن الغالبية العظمي من حالات كورونا تكون حالات بسيطة وليست شديدة، موضحا أن المناعة الناتجة عن الفيروس محدودة، موضحا أن تطعيم كورونا مهم جدا.