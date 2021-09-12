الإسكان: استكمال أعمال الطرق بـ العاشر من رمضان والصالحية الجديدة

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق "الأسفلت" بالحي الـ28 بالمدنية، مؤكداً استكمال أعمال الطرق تباعاً بأحياء المدينة كافة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وأعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق بالمدن الجديدة.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الفرمة للطرق "السن - البردورات " بالحي الـ17، وجارٍ استكمال أعمال الطرق تباعاً بكافة الأحياء بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها لرفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، ولربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .



وفي ذات السياق، أجرى المهندس أحمد عمران، جولة ميدانية للوقوف على أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بحى الأندلس وموقع دار مصر غرب المال والأعمال، ومدخل المدينة الثاني.



كما حرص المهندس أحمد عمران، على الاطمئنان على كافة العاملين في المواقع المختلفة و على سير الأعمال بالمشروعات التى تتضمن زراعة النجيلة والنخيل والأشجار المتميزة، وأعمال تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.



وفى سياق متصل، كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطبقة السطحية "الأسفلت" لطرق ابني بيتك، موجهاً بالالتزام بكافة المعايير المحددة باستخدام أحدث الماكينات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.