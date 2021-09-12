تنظيم رحلات شبابية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بأسيوط



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية قطاع السياحة الداخلية خاصة مع ما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري متميز لا يقل عن مثيلتها في

الأخرى منوهاً عن توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة تنشيط السياحي بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة لتنظيم الرحلات والمحاضرات التثقيفية والسياحية للطلاب والشباب بتلك الأماكن.

وأشار إلى أهمية عقد بروتوكولات التعاون بين تلك المديريات والهيئات تهدف إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع لتعريفهم بتاريخ محافظتهم العريقة التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد.



وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أنه قد تم تنظيم رحلة لعدد من الشباب والفتيات لزيارة متحف مدرسة السلام ثم تم التوجه إلى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي في درنكة حيث المحطة الأخيرة لرحلة العائلة المقدسة وسط اجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وذلك مع انطلاق الموسم الجديد من أعمال التنشيط السياحي.

ولفت إلى التعاون والتنسيق مع اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط لتنظيم عدد من الرحلات والفاعليات مع أقسام المديرية والإدارات التابعة لها وأعضاء السياحة مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها خاصة وأن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.



كانت قد وقعت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والإنتماء الوطني لدى الشباب من الجنسين.

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